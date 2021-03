Volley, Playoff A1 Femminile 2021: programma, date, orari, tv e streaming gara-1 quarti (Di venerdì 26 marzo 2021) Il programma completo della prima giornata di quarti di finale dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021: ecco date, orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite. Prosegue la corsa allo Scudetto della massima serie del campionato italiano: le quattro squadre vincitrici degli ottavi hanno raggiunto le migliori quattro al termine della regular season, completando il tabellone. La capolista Conegliano sfiderà Firenze, mentre Novara se la vedrà con Perugia. Si preannuncia grande sfida tra Busto Arsizio e Scandicci, mentre Monza incontrerà Chieri (che ha superato il turno senza giocare in virtù della rinuncia di Casalmaggiore). Tutte le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di avvantaggiarsi nella serie che decreterà le semifinaliste. Di ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilcompleto della prima giornata didi finale deiSerie A12020/: eccoe come vedere in diretta tv ele partite. Prosegue la corsa allo Scudetto della massima serie del campionato italiano: le quattro squadre vincitrici degli ottavi hanno raggiunto le migliori quattro al termine della regular season, completando il tabellone. La capolista Conegliano sfiderà Firenze, mentre Novara se la vedrà con Perugia. Si preannuncia grande sfida tra Busto Arsizio e Scandicci, mentre Monza incontrerà Chieri (che ha superato il turno senza giocare in virtù della rinuncia di Casalmaggiore). Tutte le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di avvantaggiarsi nella serie che decreterà le semifinaliste. Di ...

