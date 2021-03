Vaccino | prime dosi Johnson & Johnson dalla seconda metà di aprile

Advertising

"Si sta facendo una pianificazione con il commissario Figliuolo, noi consegneremo ledosi dalla seconda metà di aprile e manterremo gli impegni presi con la Commissione europea". Lo ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria e ad di Janssen del gruppo Johnson&...Il coronavirus in Italia Persone vaccinate (due dosi): 2.739.791 (4,59% della popolazione)... • Mercoledì in Italia sono state somministrate 230 mila dosi dianti Covid. 'Un dato in ...Io però il vaccino non lo faccio ... Non che gli svizzeri avessero sempre tutti i torti. Le prime due industrie del paese sono le Rsa Fondazione Madonna della Croce e la San Giuseppe Lavoratore ...Ogni punto vaccinale ha scelto priorità differenti per individuare la tipologia dei “panchinari” Genova - Una Babele dei riservisti, necessaria per rispettare esigenze organizzative e logistiche di te ...