Uomini e Donne, muore a 46 anni cavaliere Trono Over (Di venerdì 26 marzo 2021) Una scomparsa inaspettata, quella di Fabio Donato Saccu che si è spento all'età di 46 anni a causa di un tumore, che purtroppo ha avuto la meglio su lui. Storico volto del Trono Over di Uomini e Donne, ha partecipato al programma di Maria De Filippi dove ha conosciuto la sua compagna che, sino a oggi, gli è stata accanto e avrebbe diffuso la notizia della sua dipartita. La partecipazione a Uomini e Donne Fabio Donato Saccu è noto al grande pubblico per aver partecipato al Trono Over di Uomini e Donne, che ha lasciato dopo aver incontrato la sua compagna Lisa Leporati, la quale è rimasta al suo fianco fino a oggi: è stata lei, infatti, ad annunciarne la scomparsa con un dolce post su Facebook con la ...

