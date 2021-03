Un colpo a Salvini e uno a Garavaglia. Draghi sulla linea del rigore

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Niente zone gialle fino alla fine di aprile e la Lega, nella riunione di maggioranza con il premier Marioe i tecnici, resta isolata. La cabina di regia è da poco terminata, il presidente del Consiglio sta rispondendo alle domande della stampa ed ecco che Matteodiffonde una nota al vetriolo che spacca la compagine di governo: “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile”. A stretto giro questa affermazione viene rivolta al presidente del Consiglio, il quale non esita a dire che “se sia pensabile o impensabile dipende dai dati che abbiamo. Queste misure hanno dimostrato di non essere campate per aria. Direi che è desiderabile non tenere chiusa l’Italia, ma non è impensabile se lo dicono i dati”. Il premier risponde a muso duro, dopo cheè andato in rotta di collisione appellandosi “al ...