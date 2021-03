“Umanudità” | la vulnerabilità dell’io

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 26 marzo 2021) “” è il prossimo appuntamento online del cartellone SCENE 2020/’21, che continua a donarci momenti di levità spirituale in questa lunga parentesi di sospensione della normalità. L’arte continua ad essere una strada da percorrere verso la luce del futuro. “”: io solitario o sociale? Viola Scaglione e gli altri ballerini del Balletto Teatro di Torino raccontano con “” i dubbi, plausibili ora più che mai, sul nostro essere e sul nostro relazionarci con il mondo esterno. Come è il nostro io? Vulnerabile, fugace e solitario? O vigoroso, resiliente ed estroverso? Forse il nostro essere fluttua in un mondo, sospeso nell’incertezza, alla ricerca di punti di approdo in una dimensione sociale sempre più rarefatta. Danza e musica svelano, quindi, la nudità del nostro essere che, in realtà, è autenticità, ...