Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale si è concluso in serata in videoconferenza il tradizionale vertici di marzo dei capi di Stato di governatore dell’Unione Europea il Consiglio Europeo è stato preceduto da Jean Michel in collegamento da Bruxelles come le capitali rispetto alle previsioni Summit è terminato in anticipo voltiamo ora pagina si torna a parlare di colori dopo la Pasqua attesa oggi per i nuovi dati del raggio che stabiliranno i nuovi colori delle regioni in base alla curva dei contagi in Lazio che ha un rtd 0.99 spera di tornare in arancione così come la Toscana l’Europa arranca la disperata ricerca di forme di vaccini l’America decolla in prima in ulteriore accelerazione va già sostenuta campagna di vaccinazione in corso oltreoceano il presidente americano Joe biden ha parlato del nuovo ...