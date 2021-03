Terra dei Fuochi, action day tra Napoli e Caserta: sigilli per tutte le aziende controllate (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ di undici aziende sequestrate su altrettante sottoposte a controllo, e di undici persone denunciate, il bilancio dell’action Day interforze effettuato nei comuni di Qualiano (Napoli) e Sessa Aurunca (Caserta) su indicazione dell’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, e nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”. Venticinque gli equipaggi in azione appartenenti all’Esercito, alle forze dell’ordine, alle polizie locali e al personale di Asl e Arpac. Al termine dei controlli sono state sequestrate per reati di gestione illecita di rifiuti e degli scarti di lavorazione undici aziende, perlopiù piccole attività imprenditoriali, e sono stati apposti i sigilli ad aree per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ di undicisequestrate su altrettante sottoposte a controllo, e di undici persone denunciate, il bilancio dell’Day interforze effettuato nei comuni di Qualiano () e Sessa Aurunca () su indicazione dell’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, e nell’ambito della Cabina di regia “dei”. Venticinque gli equipaggi in azione appartenenti all’Esercito, alle forze dell’ordine, alle polizie locali e al personale di Asl e Arpac. Al termine dei controlli sono state sequestrate per reati di gestione illecita di rifiuti e degli scarti di lavorazione undici, perlopiù piccole attività imprenditoriali, e sono stati apposti iad aree per ...

