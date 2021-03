Sacrestano diventa milionario rubando le offerte dei fedeli in chiesa | scoperte a suo nome sei case | nove auto e quote in società

(Di venerdì 26 marzo 2021) Si intascava ledei. Per questo Georges C.,delladi Saint-Germain-des-Prés, la più antica di Parigi, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale. Secondo quanto scrive il quotidiano Le Monde, presso il suo domicilio sono state rinvenute grandi somme di denaro anche in valute estere e dagli estratti conto sono risultati bonifici per oltre 100.000 euro (solo per l’anno 2017). Non solo. Sono stati scoperti ancheveicoli intestati a suo, tra cui un’Audi cabriolet, una Peugeot 508, una Renault Espace e due caravan. Lui e la moglie disponevano di un alloggio “di servizio” a spese della parrocchia ma è risultata inoltre proprietaria di quattro appartamenti a Parigi, di un altro a Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) e di una residenza a ...

Advertising

juornoit : #juorno Fate la carità... e il sacrestano diventa ricco - paolochiariello : #juorno Fate la carità... e il sacrestano diventa ricco - juornoit : #juorno Fate la carità... e il sacrestano diventa ricco -

Ultime Notizie dalla rete : Sacrestano diventa

Il Fatto Quotidiano

ildella chiesa Saint - Germain - de - Prés, la più antica di Parigi. Arrivato dalla Siria alla fine degli anni ottanta fu inserito insieme alla moglie nel contesto lavorativo ...... che non sarà un papa ma non è neppure il pavidoche sembrò all alba del mandato. I ... Per questocruciale il fatturato del campo. Moltiplica i premi ma, soprattutto, alza il valore ...Infine Georges C. era anche diventato membro di ben 4 società. Le indagini sono partite nel novembre 2017. Gli inquirenti hanno marchiato alcuni soldi delle offerte e quando hanno fermato il ...Al giudice il sacrestano ha negato tutto ... Georges non si occupa più della sacrestia né dell' obolo di Saint Germain des Près, i fedeli sono diventati improvvisamente più generosi: 80 mila euro in ...