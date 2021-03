Quando la debolezza si trasforma in grandezza | il caso Angela Merkel

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lei non è solo il leader del governo tedesco, ma è stata la donna che ha cambiato per sempre il volto economico, politico e sociale di un Paese per 16 anni, un arco temporale molto lungo durante il quale,, si è trovata ad affrontare crisi finanziarie, colossi del digitale che hannoto il modo di comunicare, ha visto presidenti arrivare e altri andare via. E forse nessuno, a quei tempi, avrebbe scommesso su una parabola politica così lunga. Con la sua attività, e il pragmatismo che ha sempre caratterizzato la sua persona, la Cancelliera ha ridefinito l’identità della Germania non solo a livello politico ma anche umano in tutta Europa. Apprezzata, stimata e molto spesso temuta,si è dimostrata un leader affidabile e autorevole. Ma come tutti gli esseri umani, anche ...