(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Trasportiamodi cui non conosciamo ledi, né quindi, i livelli di rischio di infezione. Eppure non siamo considerati, né siamo stati inseriti, tra le categorie a rischio. Non risultiamo in nessun elenco e dovremo attendere il nostro turno naturale per la vaccinazione”. Un impresario delleparla a nome dei dipendenti. Si fa portavoce, evidentemente, di una esigenza sentita in tutta la categoria: “Formalmente non siamo considerati operatori sanitari, eppure entriamo nelle sale mortuarie. Facciamo affidamento sui nostri DPI ma abbiamo paura. Molta paura. Vorremmo poter accedere quanto prima ai”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Pompe funebri chiedono vaccini: 'Prendiamo cadaveri senza conoscere le cause di morte' **… - stefanoedo : RT @SensoDiNausea: Quando si potrà tornare a usufruire di tutti i servizi ospedalieri, perché oggi gli eroi sono impegnati a combattere il… - SilviaTeresa14 : RT @SensoDiNausea: Quando si potrà tornare a usufruire di tutti i servizi ospedalieri, perché oggi gli eroi sono impegnati a combattere il… - CCavaioni : RT @SensoDiNausea: Quando si potrà tornare a usufruire di tutti i servizi ospedalieri, perché oggi gli eroi sono impegnati a combattere il… - CarmenTucudean : RT @SensoDiNausea: Quando si potrà tornare a usufruire di tutti i servizi ospedalieri, perché oggi gli eroi sono impegnati a combattere il… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompe funebri

BolognaToday

In particolare, due macellerie, un'impresa edile, un'avicola, un'agenzia died una ditta di impiantistica. Queste, in particolare, le pene proposte: 18 anni a Pietrantonio Morzillo (...Ci sono cose che riguardano le persone defunte che solo i dipendenti dellesanno e difficilmente le confidano. Fare il dipendente delleè uno dei lavori più difficili che esista. Bisogna avere fegato per riuscire ad occuparsi di una persona ...L'ELENCO COMPLETO. Acquisti in zona rossa: ecco cosa è possibile comprare e quali negozi possono restare aperti Per bar e ristoranti la musica non cambia. Erano già chiusi in zona arancione, e continu ...Putignano Ba - Una bara per strada fa sempre un certo effetto. Se poi è addirittura depositata sul marciapiede in pieno centro, dianzi all'uscio aperto di un'abitazione... L'immagine diventa quanto me ...