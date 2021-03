Pippo Baudo ad «Amici 20»: ecco cosa farà (da un’idea di Maria De Filippi) (Di venerdì 26 marzo 2021) A tre anni dalla conduzione di Sanremo Giovani con Fabio Rovazzi e a due dalla celebrazione del suo ottantatreesimo compleanno in una serata-evento su Raiuno, Pippo Baudo torna in prima serata in un ruolo completamente inedito. A volerlo è Maria De Filippi, che ha scelto di reclutarlo al serale della ventesima edizione di Amici con l’incarico di assegnare il Premio Tim, main sponsor del programma, al cantante e al ballerino che ritiene più meritevole all’interno della scuola. Il premio, che consiste in 5mila euro, sarà, infatti, assegnato ai due vincitori della categoria canto e della categoria ballo decisi proprio da Baudo, noto scopritore di talenti (inclusa Lorella Cuccarini, che siede dietro al banco dei professori), a partire dai daytime in onda dal 25 marzo. https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1375108495373180932 Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) A tre anni dalla conduzione di Sanremo Giovani con Fabio Rovazzi e a due dalla celebrazione del suo ottantatreesimo compleanno in una serata-evento su Raiuno, Pippo Baudo torna in prima serata in un ruolo completamente inedito. A volerlo è Maria De Filippi, che ha scelto di reclutarlo al serale della ventesima edizione di Amici con l’incarico di assegnare il Premio Tim, main sponsor del programma, al cantante e al ballerino che ritiene più meritevole all’interno della scuola. Il premio, che consiste in 5mila euro, sarà, infatti, assegnato ai due vincitori della categoria canto e della categoria ballo decisi proprio da Baudo, noto scopritore di talenti (inclusa Lorella Cuccarini, che siede dietro al banco dei professori), a partire dai daytime in onda dal 25 marzo. https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1375108495373180932

