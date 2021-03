“Non lo faccio, non chiedetelo più”. Lo hanno notato tutti e solo ora l’ex marito di Guendalina Tavassi vuota il sacco (Di venerdì 26 marzo 2021) Ormai è una storia chiusa quella tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte. Da tempo dormivano in letti separati dopo che l’ex gieffina aveva scoperto uno “sgarro” del marito che l’ha portata praticamente a cacciarlo dal suo letto. Poi qualche settimana fa, è arrivato l’annuncio sui social da parte di Guendalina che ha comunicato a tutti che che tra lei e suo marito è finita e che tra loro non c’è più amore, chiarendo che Umberto resta il padre dei suoi figli e una persona fondamentale nella sua vita. “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Ormai è una storia chiusa quella trae ilUmberto D’Aponte. Da tempo dormivano in letti separati dopo chegieffina aveva scoperto uno “sgarro” delche l’ha portata praticamente a cacciarlo dal suo letto. Poi qualche settimana fa, è arrivato l’annuncio sui social da parte diche ha comunicato ache che tra lei e suoè finita e che tra loro non c’è più amore, chiarendo che Umberto resta il padre dei suoi figli e una persona fondamentale nella sua vita. “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di ...

