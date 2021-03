MotoGP, Joan Mir: “Sarà difficile migliorarsi nelle FP3 perché fa molto caldo” (Di venerdì 26 marzo 2021) Joan Mir commenta la prima giornata di azione al Losail International Circuit, sede del GP del Qatar che apre la MotoGP 2021. Il campione del mondo in carica mostra la sua soddisfazione nonostante l’undicesimo posto con cui ha terminato la FP2. L’iberico è chiamato a superarsi domani nella terza sessione di libere, il turno che eleggerà i piloti che passeranno direttamente alla Q2 domani sera nelle qualifiche. Mir paga 527 millesimi dalla Ducati dell’australiano Jack Miller, leader della graduatoria combinata del primo week-end del 2021. Il pilota Suzuki ha dichiarato: “In termini di ritmo non siamo male con le gomme usate, ma domani dobbiamo continuare a migliorare. La verità è che oggi sono molto incazzato. Sono tranquillo perché è solo il primo giorno, ma Sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021)Mir commenta la prima giornata di azione al Losail International Circuit, sede del GP del Qatar che apre la2021. Il campione del mondo in carica mostra la sua soddisfazione nonostante l’undicesimo posto con cui ha terminato la FP2. L’iberico è chiamato a superarsi domani nella terza sessione di libere, il turno che eleggerà i piloti che passeranno direttamente alla Q2 domani seraqualifiche. Mir paga 527 millesimi dalla Ducati dell’australiano Jack Miller, leader della graduatoria combinata del primo week-end del 2021. Il pilota Suzuki ha dichiarato: “In termini di ritmo non siamo male con le gomme usate, ma domani dobbiamo continuare a migliorare. La verità è che oggi sonoincazzato. Sono tranquilloè solo il primo giorno, ma...

