Advertising

guerini_lorenzo : Italia e Regno Uniti sono partner storici dell’Alleanza Atlantica. E hanno salde relazioni bilaterali. Proficua tel… - FiorinaFabio : Medio Oriente e Francesco: il significato del suo viaggio apostolico - ItalianPolitics : Tanto 'nuova' che sta premendo come un ossesso contro la Germania su 1) NordStream2; 2) non uso del vaccino Sputnik… - tpc_org : • Africa: attacco terroristico in #Mozambico ????, caso #tangenti in Nigeria ???? • Medio Oriente: proposta cessate il… - GiaPettinelli : Suez: fallisce tentativo di sbloccare la nave - Medio Oriente - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente

La Stampa

AUTORE Lorenzo Peluso Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio ...Quasi 10mila chilometri in più per una petroliera in viaggio dalverso l'Europa . Non solo: si paventa pure il rischio dei pirati. Razziatori in carne ed ossa, non fantasie da film.Medio Oriente e Francesco: un viaggio che mette un seme nell'arida terra dove tutto ha avuto inizio per le religioni monoteiste.Genova. Nell’ambito del progetto Equinix2 Africa Cable (di cui Genova diventerà sede con un hub digitale di collegamento tra Africa, Europa e Medio Oriente), per i lavori di scavo per l’interramento d ...