Loot River è un dungeon crawler roguelike d' azione ambientato in un mondo oscuro

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 marzo 2021)in una una serie di labirinti procedurali,è und'che combina combattimento in tempo reale e tetra ambientfantasy con lo spostamento di blocchi: il gioco è stato annunciato durante l'Xbox Indie Showcase dove lo studio di sviluppo Straka Studio ha pubblicato un reveal trailer. Brandendo il potere della Reliquia, i giocatori possono modificare il terreno e incastrare tra loro varie rovine fluttuanti per risolvere enigmi. Nel viaggio attraverso catacombe infinite si imbatteranno in belve feroci, avventurieri perduti e temibili boss. Queste caverne astrali sono ricche di armi ed equipaggiamento, e nascondono artefatti proibiti in grado di garantire potenziamenti permanenti. Per sconfiggere i ...