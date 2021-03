LIVE Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: si parte con la FP2, Marco Bezzecchi sfida ancora Sam Lowes (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 Buongiorno e bentornati a Losail! Tra 20 minuti prenderà il via la FP2 della Moto2 13.28 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 17.05 per la FP2 del GP del Qatar, primo atto del Mondiale Moto2 2021. 13.27 La classifica aggiornata dei tempi al termine della sessione: 1 72 M. Bezzecchi 2:00.305 2 22 S. Lowes +0.016 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.242 4 64 B. BENDSNEYDER +0.339 5 87 R. GARDNER +0.363 6 9 J. NAVARRO +0.378 7 96 J. DIXON +0.388 8 75 A. ARENAS +0.517 9 25 R. FERNANDEZ +0.601 10 42 M. RAMIREZ +0.627 13.25 Bandiera a scacchi! Marco Bezzecchi firma ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 Buongiorno e bentornati a Losail! Tra 20 minuti prenderà il via la FP2 della13.28 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 17.05 per la FP2 del GP del, primo atto del Mondiale2021. 13.27 La classifica aggiornata dei tempi al termine della sessione: 1 72 M.2:00.305 2 22 S.+0.016 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.242 4 64 B. BENDSNEYDER +0.339 5 87 R. GARDNER +0.363 6 9 J. NAVARRO +0.378 7 96 J. DIXON +0.388 8 75 A. ARENAS +0.517 9 25 R. FERNANDEZ +0.601 10 42 M. RAMIREZ +0.627 13.25 Bandiera a scacchi!firma ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: si parte con la FP2, Marco #Bezzecchi sfida ancora Sam #Lowes… - infoitsport : LIVE Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Marco Bezzecchi al comando della prima sessione di libere. Appuntamen… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Qatar FP1: @Marco12_B detta il passo, @FabioDiggia21 è terzo - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Qatar FP1: @Marco12_B detta il passo, @FabioDiggia21 è terzo - - zazoomblog : LIVE Moto2 Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Sam Lowes al comando davanti a Marco Bezzecchi - #Moto2 #Prove… -