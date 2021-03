Letizia di Spagna seduce Andorra col bustier di piume e mostra i muscoli

(Di venerdì 26 marzo 2021)diè in viaggio di Stato adcon suo marito Felipe. Si tratta del primo tour estero della coppia reale dallo scoppio della pandemia. Durante il gala serale, la Regina ha lasciato senza fiato indossando nuovamente ildirosa che ha messo in evidenza iscolpiti. Dopo l’abito rosso di Massimo Dutti con cui ha iniziato il viaggio e un pranzo privato alla sede del Governo,diha sedotto all’Park Hotel dove ha cenato coi Coprincipi di. Ancora una volta, la moglie di Felipe ha preferito riciclare un outfit di successo che sfoggiare nuove mise. Per l’occasione formale,ha abbandonato la sobrietà degli ultime mesi e ha scelto un ...

Ortiz e Felipe divolano ad Andorra per il primo di due giorni di una visita ufficiale storica: è la prima volta che un sovrano del paese si reca nel piccolo Stato dei Pirenei. All'...Ha solo 15 anni ma già la stoffa da regina. La stessa di sua mamma, la Reginadi. I sudditi lo hanno capito e, per questo, la amano ancora di più. Leonor di, eredi del re Felipe e di , fa le prove per il ruolo che, un giorno, sarà suo. E, per la prima ...Letizia Ortiz e Felipe di Spagna volano ad Andorra per il primo di due giorni di una visita ufficiale storica: è la prima volta che un sovrano del paese si reca nel piccolo Stato dei Pirenei.Mister Pressing Il meglio: la cattolicissima Spagna approva l’eutanasia: una legge, approvata in pochi mesi, che garantisce al singolo cittadino la ...