Legionella all'Oncologico di Bari: sgomberato Istituto. Inchiesta dopo morte di una donna (Di venerdì 26 marzo 2021) A causa della presenza del batterio della Legionella nel reparto di oncologia interventistica dell 'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bar i, la direzione sanitaria dell'ospedale ha disposto la ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) A causa della presenza del batterio dellanel reparto di oncologia interventistica dell 'Giovanni Paolo II di Bar i, la direzione sanitaria dell'ospedale ha disposto la ...

Advertising

MaxRibaudo : RT @tanzmax: dopo il decesso di una paziente, che - dopo la morte - era risultata positiva sia al Covid che alla legionella. ovvero il disa… - tanzmax : dopo il decesso di una paziente, che - dopo la morte - era risultata positiva sia al Covid che alla legionella. ovv… - superbeasto1 : RT @repubblica: Rischio legionella all'Oncologico di Bari: reparti chiusi e pazienti trasferiti in altri ospedali - ruiciccio : RT @repubblica: Rischio legionella all'Oncologico di Bari: reparti chiusi e pazienti trasferiti in altri ospedali - Yogaolic : RT @repubblica: Rischio legionella all'Oncologico di Bari: reparti chiusi e pazienti trasferiti in altri ospedali -