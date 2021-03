(Di venerdì 26 marzo 2021) Perfino il Covid può diventare un affare. Per la verità, in parte, già lo è diventato. Ce lo ripetono da una decina di mesi le associazioni impegnate nell'antimafia e le istituzioni stesse: forze dell'...

Advertising

qn_lanazione : Lamorgese e la Pasqua in lockdown. 'I controlli? Scrupolosi ma umani' - alexium_alessio : @drsmoda Vedere un vero cambio di marcia. La Lamorgese e Speranza ne sono piena testimonianza. È chiaro che se da q… - Pietro_Otto : RT @V28100620: @vincbrn69 @ReginaNera6 @ILPATRIOTA9 @Pietro_Otto @andrea70300163 @rej_panta @a_meluzzi @Nicolet84520681 @annidicera @Libero… - V28100620 : @vincbrn69 @ReginaNera6 @ILPATRIOTA9 @Pietro_Otto @andrea70300163 @rej_panta @a_meluzzi @Nicolet84520681… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese Pasqua

QUOTIDIANO.NET

Perché "la cultura della legalità", e lo sottolinea, deve diventare "un valore condiviso ... E a questo proposito: sta per arrivare la, e sarà ancora una volta in lockdown. Gli italiani ...Di Francesco Santoro : Chiese aperte a. A sottolinearlo è la Conferenza episcopale pugliese, che ha escluso quindi l'ipotesi di ... dalla Cei e dal ministro dell'Interno, Luciana; le ...Il ministro dell’Interno: "Con la crisi economica attenti alle infiltrazioni mafiose, vigileremo sulle erogazioni" ...Il premier prima a palazzo Madama e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo del 25 e 26. Ok alla risoluzione di maggioranza al Senato, 231 sì ...