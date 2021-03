Inter, Bastoni: «Scudetto? La vittoria con la Juve ci ha dato consapevolezza» (Di venerdì 26 marzo 2021) Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato del momento dei nerazzurri lanciati nella conquista dello Scudetto Alessandro Bastoni, ai microfoni di Rai Sport, parla del suo momento all’Inter e in Nazionale. CRESCITA – «Lo dimostra anche il fatto di quanto stiamo facendo bene nel club anche rispetto allo scorso anno. Sono migliorato tanto all’aiuto dei compagni e di mister Conte». CONTE – «Ho un grande rapporto e mi ha dato tanta fiducia. Ha creduto in me, mi sta dando una grande mano nel crescere e nel colmare alcune lacune. Mi dice di aver coraggio e personalità e di non aver paura di fare le cose. Ce la metto tutta per ripagare la fiducia». PRIMO POSTO – «E’ un percorso che stiamo facendo dallo scorso anno, avevamo qualche difetto che stiamo cercando di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Alessandro, difensore dell’e della Nazionale, ha parlato del momento dei nerazzurri lanciati nella conquista delloAlessandro, ai microfoni di Rai Sport, parla del suo momento all’e in Nazionale. CRESCITA – «Lo dimostra anche il fatto di quanto stiamo facendo bene nel club anche rispetto allo scorso anno. Sono migliorato tanto all’aiuto dei compagni e di mister Conte». CONTE – «Ho un grande rapporto e mi hatanta fiducia. Ha creduto in me, mi sta dando una grande mano nel crescere e nel colmare alcune lacune. Mi dice di aver coraggio e personalità e di non aver paura di fare le cose. Ce la metto tutta per ripagare la fiducia». PRIMO POSTO – «E’ un percorso che stiamo facendo dallo scorso anno, avevamo qualche difetto che stiamo cercando di ...

