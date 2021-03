Il papà di Pamela Mastropietro: “Danneggiata opera in sua memoria, lasciate in pace mia figlia” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Basta. lasciate in pace mia figlia Pamela. Potete pensarla come volete sul perché e sul per come sia morta, potete offendere, infangare, colpevolizzare e giudicare noi genitori, ma lasciate stare lei. Che fastidio vi da’, ormai? Avete, ancora una volta, profanato la sua memoria, danneggiando l’opera che, per lei, era stata apposta a piazza Re di Roma, nella sua città, lo scorso 30 Gennaio, terzo anniversario dai quei tragici e demoniaci fatti”. Scrive così Stefano Mastropietro, papà di Pamela, in una lettera postata sulla pagina facebook dedicata alla 18enne ammazzata, fatta a pezzi e infilata in due trolley da Innocent Oseghale in un appartamento a Macerata. Dopo la foto tolta dal giardino di via Spalato, dove si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) “Basta.inmia. Potete pensarla come volete sul perché e sul per come sia morta, potete offendere, infangare, colpevolizzare e giudicare noi genitori, mastare lei. Che fastidio vi da’, ormai? Avete, ancora una volta, profanato la sua, danneggiando l’che, per lei, era stata apposta a piazza Re di Roma, nella sua città, lo scorso 30 Gennaio, terzo anniversario dai quei tragici e demoniaci fatti”. Scrive così Stefanodi, in una lettera postata sulla pagina facebook dedicata alla 18enne ammazzata, fatta a pezzi e infilata in due trolley da Innocent Oseghale in un appartamento a Macerata. Dopo la foto tolta dal giardino di via Spalato, dove si ...

Ultime Notizie dalla rete : papà Pamela Traini, Cassazione conferma 12 anni per strage Macerata Il 'Lupo di Macerata', che rivendicò la sparatoria dicendo di voler vendicare il delitto di Pamela Mastropietro, nell'ottobre del 2018 è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 12 ...

