Ibrahimovic si candida per il trono di Svezia | Carlo XVII Gustavo

(Di venerdì 26 marzo 2021) C'era attesa per il suo ritorno in Nazionale. E Ibra, come al solito, ha commentato alla sua maniera.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic candida

La Nazione

... probabili formazioni e statistiche CROTONE - BOLOGNA (Sabato ore 15.00) BENALI SI, RECA IN ... Nel Milantorna titolare, viste le assenze davanti. In mezzo Tonali piú di Bennacer. ...Dopo il recupero di Zlatan, che sia partire addirittura titolare contro i Red Devils , e quello di Bennacer che è tornato ad allenarsi in gruppo, Pioli accoglie anche Alessio ...Secondo un’esclusiva del quotidiano britannico Mail Online, la Football Association, federcalcio inglese, ha ottenuto la rassicurazione, da parte dei vertici ...Il tecnico parmigiano ha commentato la vittoria del Franchi nel post-partita: grandi elogi per Ibra e per la sua mentalità.