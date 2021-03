Graduatorie ATA terza fascia, nuove FAQ Ministero: attestato dattilografia, modifica provincia, no codice personale (Di venerdì 26 marzo 2021) Compilazione domanda per nuovo inserimento e aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia, valide per le supplenze da conferire nel triennio 2021/23. Già numerose le domande inoltrate, ma anche tanti i dubbi degli aspiranti. Il Ministero sta raccogliendo i quesiti più frequenti per ampliare le FAQ già a disposizione sul sito dedicato. Ricordiamo che la domanda va presentata entro il 22 aprile 2021 tramite Istanze online dal sito del Ministero dell'istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Compilazione domanda per nuovo inserimento e aggiornamento delleATA di, valide per le supplenze da conferire nel triennio 2021/23. Già numerose le domande inoltrate, ma anche tanti i dubbi degli aspiranti. Ilsta raccogliendo i quesiti più frequenti per ampliare le FAQ già a disposizione sul sito dedicato. Ricordiamo che la domanda va presentata entro il 22 aprile 2021 tramite Istanze online dal sito deldell'istruzione. L'articolo .

