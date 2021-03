GF Vip 5, Andrea Zenga parla del suo rapporto con l’attrice siciliana (Di venerdì 26 marzo 2021) Recentemente, Andrea Zenga è stato ospite della trasmissione Turchesando di Turchese Baracchi, su Radio Gossip News, durante la quale ha parlato della sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò. Al contrario di quanto dichiarato da Dayane Mello a Casa Chi, la storia d’amore fra il figlio di Walter Zenga e l’attrice siciliana pare che stia procedendo a gonfie vele. Ecco le sue dichiarazioni. Le parole di Andrea Zenga “Fra me e Rosalinda – esordisce Andrea Zenga parlando della sua relazione con Rosalinda Cannavò – si può dire che sta nascendo l’amore, ci stiamo vivendo ogni giorno e questo è l’importante. Proviamo delle cose molto forti l’uno verso l’altra. Senza telecamere siamo ancora più spontanei. Tra ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Recentemente,è stato ospite della trasmissione Turchesando di Turchese Baracchi, su Radio Gossip News, durante la quale hato della sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò. Al contrario di quanto dichiarato da Dayane Mello a Casa Chi, la storia d’amore fra il figlio di Walterpare che stia procedendo a gonfie vele. Ecco le sue dichiarazioni. Le parole di“Fra me e Rosalinda – esordiscendo della sua relazione con Rosalinda Cannavò – si può dire che sta nascendo l’amore, ci stiamo vivendo ogni giorno e questo è l’importante. Proviamo delle cose molto forti l’uno verso l’altra. Senza telecamere siamo ancora più spontanei. Tra ...

