Drago, la piccola goletta classica per le grandi navigazioni d’altura (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha compiuto 20 anni e percorso 30.000 miglia dal varo: Drago, goletta dalle linee classiche lunga 10 metri, classificabile anche come natante non immatricolato, è stata realizzata nel 2000 dal Cantiere Massimo Perinetti dei Venturieri di Chioggia, in provincia di Venezia. Costruita in ferrocemento, ha sempre dimostrato eccezionali doti di robustezza e navigabilità, candidandosi a diventare il mezzo ideale per impegnative navigazioni d’altura, anche oceaniche. Oggi la barca, di base a Sottomarina di Chioggia, è a disposizione di un nuovo eventuale armatore che desideri navigare in sicurezza in ogni mare insieme alla propria famiglia. Drado, la goletta di ogni tempo Robusta, a dislocamento pesante, con la tuga bassa, le lande a vista, la timoneria a barra e l’armo velico a goletta ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha compiuto 20 anni e percorso 30.000 miglia dal varo:dalle linee classiche lunga 10 metri, classificabile anche come natante non immatricolato, è stata realizzata nel 2000 dal Cantiere Massimo Perinetti dei Venturieri di Chioggia, in provincia di Venezia. Costruita in ferrocemento, ha sempre dimostrato eccezionali doti di robustezza e navigabilità, candidandosi a diventare il mezzo ideale per impegnative, anche oceaniche. Oggi la barca, di base a Sottomarina di Chioggia, è a disposizione di un nuovo eventuale armatore che desideri navigare in sicurezza in ogni mare insieme alla propria famiglia. Drado, ladi ogni tempo Robusta, a dislocamento pesante, con la tuga bassa, le lande a vista, la timoneria a barra e l’armo velico a...

Advertising

heythereSALLY__ : Due dei miei più grandi comfort film da quando sono piccola sono: Le avventure di Bianca e Bernie e Elliot il Drago… - _nagareboshij : (Margherita da piccola aveva un pupazzo a forma di drago che potrebbe o non potrebbe essere ispirato al mio pupazzo… - cuore_drago : @NuNuZ_00 @AIannamorelli No, mi spiego, io vivo in una piccola città provincialotta, se vivessi a Roma o Milano non… -