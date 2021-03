Diritti tv Serie A 2021-24 assegnati a Dazn (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – I Diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a Dazn. Lo ha deciso la Lega di Serie A, riunita in Assemblea, a quanto apprende l’Adnkronos. A favore dell’offerta di Dazn si sono espressi 16 club, contro quattro. Il quorum necessario era a 14. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Itv dellaA per il triennio-2024 sono stati. Lo ha deciso la Lega diA, riunita in Assemblea, a quanto apprende l’Adnkronos. A favore dell’offerta disi sono espressi 16 club, contro quattro. Il quorum necessario era a 14. L'articolo CalcioWeb.

AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - rtl1025 : ??? Ancora un nulla di fatto in @SerieA per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I… - gallobaelotti : Cazzo mene dei diritti della Serie A, dove daranno la B? - Aisaacvangc : RT @GoalItalia: ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? -