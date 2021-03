DIRETTA F1, FP2 GP Bahrain 2021 LIVE: ruggito di Hamilton, bene Sainz e Leclerc (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! 16.14 Ferrari al momento terza forza, anche se la McLaren non ha ancora forzato. Sainz è quinto a 0.789 da Hamilton, Leclerc settimo a 1?066. bene anche l’Alpha Tauri, con Gasly sesto e Tsunoda ottavo. 9° Giovinazzi, 10° Raikkonen che è tornato ai box con l’Alfa Romeo danneggiata dopo il testacoda alla curva 2. 16.12 La Mercedes alza l’asticella. 1’31?261 per Hamilton, è il miglior tempo di giornata. Bottas a 0.242, Verstappen a 0.581, Perez a 0.708. Come da previsione abbiamo Frecce d’Argento e Red Bull davanti. 16.11 Kimi Raikkonen finisce contro le barriere e danneggia il musetto dell’Alfa Romeo. 16.10 Squilli di tromba per la Mercedes. Bottas ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! 16.14 Ferrari al momento terza forza, anche se la McLaren non ha ancora forzato.è quinto a 0.789 dasettimo a 1?066.anche l’Alpha Tauri, con Gasly sesto e Tsunoda ottavo. 9° Giovinazzi, 10° Raikkonen che è tornato ai box con l’Alfa Romeo danneggiata dopo il testacoda alla curva 2. 16.12 La Mercedes alza l’asticella. 1’31?261 per, è il miglior tempo di giornata. Bottas a 0.242, Verstappen a 0.581, Perez a 0.708. Come da previsione abbiamo Frecce d’Argento e Red Bull davanti. 16.11 Kimi Raikkonen finisce contro le barriere e danneggia il musetto dell’Alfa Romeo. 16.10 Squilli di tromba per la Mercedes. Bottas ...

