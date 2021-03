Dazn | «La Serie A sarà meno cara e più interattiva»

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Cosa cambia per l’utente? Semplice, il calcio in tv si vedrà di più e in maniera condivisa, con integrazione di contenuti. E si pagherà di”. Intervistata dall’Ansa, è incontenibile ma non le impedisce di prendere impegni significativi la gioia di Veronica Diquattro, amministratore delegato diche si è aggiudicata i diritti tv della L'articolo

Inter : ?? | 3,2,1... 3 canzoni, 2 serie TV e 1 film, scelti da @ChrisEriksen8! Guarda l'episodio completo solo su… - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - ColorsSounds : #Dazn: «La #SerieA sarà meno cara e più interattiva» | #Calcio #dirittitv - Linkiesta : #Dazn si aggiudica i diritti tv per le partite della Serie A del triennio 2021-2024 La piattaforma sarà il princip… -

È presto per definirla la svolta epocale di cui alcuni stanno già parlando ma - sicuramente - si tratta di una bella novità:A aper i prossimi 3 anni . Nel triennio 2021 - 2024, dunque dal prossimo campionato, i diritti per trasmettere le partite del massimo campionato di calcio italiano saranno della ......diè interessante non solo perché vi permetterà di risparmiare diversi euro sull'abbonamento di 3 mesi, ma anche perché riceverete in regalo una sciarpa di uno dei 3 iconici club diA, ...“Cosa cambia per l’utente? Semplice, il calcio in tv si vedrà di più e in maniera condivisa, con integrazione di contenuti. E si pagherà di meno”. Intervistata dall’Ansa, è incontenibile ma non le imp ...26/03/2021 - La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore dell'offerta di Dazn hanno votato 16 club, contro quattro. Dazn si è aggi ...