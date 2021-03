Com’è fatto un lampo visto dallo spazio? (Di venerdì 26 marzo 2021) La Stazione spaziale internazionale è una finestra eccezionale per osservare quel che succede nella nostra atmosfera, basti pensare ai fenomeni meteo estremi, così come all’aurora boreale. Ma non solo. In questo video scoprirete come appaiono agli astronauti in permanenza sulla Iss i lampi dei temporali, visti da una prospettiva completamente diversa rispetto alla nostra e che sta rendendo possibile investigare alcuni aspetti di questi fenomeni in modo nuovo, nel tentativo di comprendere meglio la meteorologia e il clima in generale. (Credits video: Science at Nasa) Wired. Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) La Stazione spaziale internazionale è una finestra eccezionale per osservare quel che succede nella nostra atmosfera, basti pensare ai fenomeni meteo estremi, così come all’aurora boreale. Ma non solo. In questo video scoprirete come appaiono agli astronauti in permanenza sulla Iss i lampi dei temporali, visti da una prospettiva completamente diversa rispetto alla nostra e che sta rendendo possibile investigare alcuni aspetti di questi fenomeni in modo nuovo, nel tentativo di comprendere meglio la meteorologia e il clima in generale. (Credits video: Science at Nasa) Wired.

Advertising

marcotravaglio : Diversamente dal suo governo, Draghi ispira simpatia. Sia per quel che ha fatto per l’euro, sia per la gatta da pel… - CremoniniCesare : Vita, tu così purissima. Vita in te ci credo, le nebbie si diradano. E oramai ti vedo. (Finirà questo fatto brutto… - disinformatico : Alla cortese attenzione dei colleghi giornalisti: Marocco è un paesino in Italia. Incompetenza e pregiudizio hann… - Katiusc72504812 : RT @AnimaInViaggio: @GiuliaSalemi93 Con il tuo talento,hai già fatto tantissima strada contando sulle tue sole forze e sono sicura che arri… - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: È uscito l'episodio 167 de @Il_TerzoUomo: @GabrieleCats, @MicheleTossani e io abbiamo fatto la preview dei quarti di fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è fatto Nitrato di ammonio prilled poroso Tendenze e previsioni del mercato per tecnologie, servizi, applicazioni e regioni dal 2030 - Genovagay Genova Gay