Canzone Segreta | la Rossi splende e Claudia Gerini si commuove con le figlie

Terzo appuntamento con lo show emotaiment Canzone Segreta: come ogni venerdì Serena Rossi è tornata su Rai 1 per condurre un programma che continua a regalare grandi emozioni. Il nuovo format, un mix tra ricordi e musica, vede come protagonisti dei volti noti del mondo dello spettacolo. La serata ha visto sedere sulla poltrona bianca, elemento caratteristico della trasmissione, alcuni dei personaggi più amati dal pubblico: Raoul Bova, Amanda Lear, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, che hanno vissuto emozioni uniche. Serena Rossi ha accompagnato i protagonisti della serata in un viaggio fatto di ricordi, emozioni, lacrime e risate: immancabile ovviamente la sorpresa di amici, familiari e colleghi, che hanno fatto commuovere gli ospiti e i telespettatori

