Belgio | “schiaffi” in allenamento per Lukaku | il siparietto – VIDEO

Continua la preparazione di Romelu Lukaku in vista dei prossimi impegni con il Belgio nelle qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno nel 2022. Oggi l'attaccante dell'Inter è stata protagonista di un simpatico siparietto dato che i compagni di squadra lo hanno accolto con una serie di "schiaffi". Tunnel vision. ? pic.twitter.com/efL9sVIFht — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2021

