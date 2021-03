Bally continua il suo progetto a tutela delle montagne

(Di venerdì 26 marzo 2021) Dawa Steven Sherpa. Un nome che da qualche tempo abbiamo imparato a conoscere. È lui, infatti, l'attivista e alpinista nepalese che con il supporto della FondazionePeak Outlook, si è preso a cuore il futuro della. Gia? fautore dell’iniziativa promossa nel 2019 dal brand svizzero per ripulire l’Everest dal campo base alla vetta, oggi Dawa e? riuscito a completare la Fase 1 di “8 X 8000M” con una spedizione durata 47 giorni, dal 9 settembre al 23 ottobre, con l'obiettivo di ripulire i campi base di Cho Oyu, Everest, Lhotse e Makalu. Risultato? Sono stati raccolti 2,2 tonnellate di rifiuti, nonostante la chiusura della stagione primaverile nel 2020 a causa del Covid-19Peak Outlook September 2020 Expedition (3).jpgUn'iniziativa importante anche per le popolazioni del Nepal paese che ha subito le ripercussioni del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bally continua

GQ Italia

... con progetti importanti per Dolce&Gabbana, Dsquared2 e, per citarne solo alcuni " abbia ... Con il loro permesso gli ospiti si alzano, si spostano in salotto e da lì la festasul ...... con progetti importanti per Dolce&Gabbana, Dsquared2 e, per citarne solo alcuni " abbia ... Con il loro permesso gli ospiti si alzano, si spostano in salotto e da lì la festasul ...L'azienda svizzera ha promosso la spedizione «8x8000m» attraverso la sua fondazione dedita alla tutela delle riserve naturali d'alta quota.