Amici, Gaia Di Fusco risponde a Rudy Zerbi: “Si ricrederà su di me”. E rivela chi secondo lei vincerà (Di venerdì 26 marzo 2021) Gaia Di Fusco è stata la prima eliminata al serale di Amici Di Maria De Filippi. La cantante, 19 anni, ha perso il ballottaggio con i compagni di squadra Rosa Di Grazia e Tancredi Cantù Rajnoldi e ha così dovuto abbandonare la scuola, rinunciando alla possibilità di vincere. A una settimana dalla sua uscita si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 marzo 2021)Diè stata la prima eliminata al serale diDi Maria De Filippi. La cantante, 19 anni, ha perso il ballottaggio con i compagni di squadra Rosa Di Grazia e Tancredi Cantù Rajnoldi e ha così dovuto abbandonare la scuola, rinunciando alla possibilità di vincere. A una settimana dalla sua uscita si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

taistoix : @giugiulolae ma infatti è la prima volta che guardano amici? si è sempre capito fin dal pomeridiano chi avrebbe vin… - Trinalk1 : @Vittori03608849 per dire che non gli piace che il suo migliore amico lavora con lui e tutto. Questo è ciò che acca… - sariidaquilio : @brobrilluccico praticamente questa gaia oggi gli ha risposto in dm e si sono messi a parlare poi è entrata giulia… - marikuzxsangiuz : Si è esibito di più sangio stasera che gaia in tutto il periodo ad amici #Amicispoiler -