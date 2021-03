Akash Kumar pubblica una foto che fa discutere | “qualcosa non torna”

Leggi su trendit

(Di venerdì 26 marzo 2021)continua a far parlare di sé. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha infatti attirato numerose critiche per via di presunte informazioni false legate al suo passato. Oltre alle polemiche sul suo vero nome, modificato in passato per partecipare ad alcuni programmi televisivi, è sorto un vero e proprio mistero sul colore dei suoi occhi. Gli occhi dihanno fattomolti utenti: secondo alcuni, il ragazzo si sarebbe sottoposto ad un intervento molto pericoloso per modificarne il colore e renderli azzurri. Da alcunedel passato, il ragazzo sembrerebbe avere infatti gli occhi scuri. Il modello ha chiaramente respinto tutte le accuse, dichiarando di avere gli occhi azzurri sin da bambino, mostrando anche alcuni scatti del passato. Proprio in queste ore l’ex ...