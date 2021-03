Uomini e Donne: chi era Fabio Donato Saccu, l’ex cavaliere morto a 46 anni. Il dolore della moglie Lisa Liporati (Di giovedì 25 marzo 2021) Uomini e Donne: talvolta è capitato che ci abbiano lasciato ex protagonisti del programma. Ora è capitato a Fabio Donato Saccu, che era stato cavaliere, ovviamente del Trono Over. La sua scomparsa colpisce ancora di più perché Fabio, geometra di Ponderano (Biella), aveva solo 46 anni. A portarlo via è stato un cancro. Ecco perché l’ex cavaliere è stato apprezzato dal pubblico. Uomini e Donne: il percorso nel dating- show Era l’edizione 2014 – 2015 e Fabio aveva fatto breccia nel cuore dell’allora dama Lisa Leporati, in un momento in cui lei era amareggiata e meditava di lasciare la trasmissione. Dopo un anno erano tornati e Fabio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 25 marzo 2021): talvolta è capitato che ci abbiano lasciato ex protagonisti del programma. Ora è capitato a, che era stato, ovviamente del Trono Over. La sua scomparsa colpisce ancora di più perché, geometra di Ponderano (Biella), aveva solo 46. A portarlo via è stato un cancro. Ecco perchéè stato apprezzato dal pubblico.: il percorso nel dating- show Era l’edizione 2014 – 2015 eaveva fatto breccia nel cuore dell’allora damaLeporati, in un momento in cui lei era amareggiata e meditava di lasciare la trasmissione. Dopo un anno erano tornati e...

