Uomini e Donne a lutto, morto Fabio Donato Saccu: l’ex cavaliere del Trono Over aveva solamente 46 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) È una notizia drammatica quella che arriva a squarciare di dolore l’atmosfera del più famoso dating show della televisione italiana, Uomini e Donne. È morto alla sola età di 46 anni l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Fabio Donato Saccu. lutto a Uomini e Donne: morto Fabio Donato Saccu Con la sua semplicità e la sua favola con Lisa Leporati, ai tempi, aveva fatto breccia nel cuore del pubblico di Uomini e Donne. Una notizia drammatica quella che purtroppo è arrivata oggi in quel ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) È una notizia drammatica quella che arriva a squarciare di dolore l’atmosfera del più famoso dating show della televisione italiana,. Èalla sola età di 46deldiCon la sua semplicità e la sua favola con Lisa Leporati, ai tempi,fatto breccia nel cuore del pubblico di. Una notizia drammatica quella che purtroppo è arrivata oggi in quel ...

