Una studentessa di Piacenza è stata giudicata per aver abortito (Di giovedì 25 marzo 2021) In una scuola di Piacenza, immagini di feti e frasi shock sull'aborto sono state rivolte a una studentessa che ha optato per l'interruzione di gravidanza.

