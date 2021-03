Turchia: Ue avvia disgelo rapporti, ma con cautela (Di giovedì 25 marzo 2021) L'Unione europea apre alla ripresa delle relazioni con la Turchia e al rafforzamento della collaborazioni in alcuni settori strategici. Ma a condizione che Ankara prosegua sulla strada positiva ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) L'Unione europea apre alla ripresa delle relazioni con lae al rafforzamento della collaborazioni in alcuni settori strategici. Ma a condizione che Ankara prosegua sulla strada positiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Turchia avvia Turchia: Ue avvia disgelo rapporti, ma con cautela L'Unione europea apre alla ripresa delle relazioni con la Turchia e al rafforzamento della collaborazioni in alcuni settori strategici. Ma a condizione che Ankara prosegua sulla strada positiva intrapresa con l'interruzione delle perforazioni illegali, la ...

Draghi promette riaperture dopo Pasqua: 'Prima la scuola' ... con la scuola in testa Il presidente Mario Draghi , parla in Senato, dove si avvia a preparare l'... Infine, il discorso affrontato con Erdogan , a proposito della Turchia. Il premier, afferma di aver ...

