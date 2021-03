Tommaso Zorzi confessione inattesa su Alba Parietti | «Con lei sinergia molto pericolosa»

(Di giovedì 25 marzo 2021) Complice la fortunata esperienza e meritata vittoria al “Grande Fratello Vip” è il personaggio del momento. Stiamo parlando di, oggi opinionista de “L’Isola dei famosi” di Ilary Blasi, che è stato tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo del ‘Maurizio Costanzo Show’, trasmessa mercoledì 24 marzo su Canale 5. L’influencer, tra le tante, è tornato a parlare della sua forte infatuazione per il coinquilino Francesco Oppini, figlio di. E non solo… leggi anche l’articolo —> Valeria Marini: «Mia madre truffata per 300mila euro», ecco cosa è successo, che si era già fatto notare al programma “Riccanza”, ha parlato al “Maurizio Costanzo Show” della sua recente esperienza al “Grande Fratello Vip”, da cui è uscito vincitore, non ...

Advertising

Costanzo : L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima pu… - Costanzo : Cravatte di un certo livello nel guardaroba del “giovane Pippo Baudo” @tommaso_zorzi ?? #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : “L’amore verso un uomo o una donna è uguale?” @tommaso_zorzi e @EvaGrimaldi1 rispondono così… #MaurizioCostanzoShow - WillxIxSam : Se @tommaso_zorzi ammette che non ha risposto a Giorgia Meloni per evitare di fare un 'gallinaio' dimostra autocons… - jessica_zorzina : RT @Elisa175629: @tommaso_zorzi E noi muti perché il vero King ha parlato ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... infatti, l'inviato dall'Honduras Massimiliano Rosolino e l'ultimo arrivato nella rosa dei commentatori, ovvero. I cachet dei due uomini dell'Isola si aggirano intorno ai 30 mila euro ...Tra poco una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Giovedì 25 marzo Ilary Blasi tornerà in studio insieme al suo trio di opinionisti d'eccezione, ovvero, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, e di sicuro non mancheranno sorprese. Intanto conosceremo il nome del prossimo naufrago eliminato, dunque il verdetto del televoto che vede ...L'eliminato dall'Isola dei Famosi si prepara al confronto con i due opinionisti di Ilary Blasi. Intanto sui social è spuntato il suo passaporto ...L’ex calciatore si occupa delle più piccole, Chanel e Isabel La presentatrice costretta a fare la pendolare per lavoro, ma non c’è alcun problema Ilary Blasi fa avanti e indietro da Milano per condurr ...