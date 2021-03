Spostamenti, secondo il gup di Milano non serve dire verità nell'autodichiarazione (Di giovedì 25 marzo 2021) secondo un giudice non esiste per il privato l'obbligo di dire la verità in merito all'autocertificazione quando si è sottoposti a un controllo. Autocertificazione, per il giudice non c’è obbligo di scrivere la verità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021)un giudice non esiste per il privato l'obbligo dilain merito all'autocertificazione quando si è sottoposti a un controllo. Autocertificazione, per il giudice non c’è obbligo di scrivere lasu Notizie.it.

