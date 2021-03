Seconde case e spostamenti a Pasqua (anche in zona rossa): le regioni dove si può andare e quelle in cui è vietato (Di giovedì 25 marzo 2021) Le ordinanze dei governatori: Toscana, Campania, Valle d’Aosta e Alto Adige non consentono l’ingresso. I tamponi in Sicilia e Sardegna Leggi su corriere (Di giovedì 25 marzo 2021) Le ordinanze dei governatori: Toscana, Campania, Valle d’Aosta e Alto Adige non consentono l’ingresso. I tamponi in Sicilia e Sardegna

Advertising

stanzaselvaggia : In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di… - mante : È sempre confortante scoprire che il problema principale degli italiani, in ogni fase della pandemia, sembra essere… - insopportabile : Il governatore Solinas ha firmato l’ordinanza che vieta di arrivare in Sardegna da fuori regione nelle seconde case… - silbarbe66 : Immagino che saremo esentati da IMU o tassa di soggiorno. Incredibile si possa andare all’estero per turismo e non… - ValeriaTomei75 : @GiovanniToti se in presenza di un trend comunque negativo, non conviene intervenire prima che sfoci in un boom di… -