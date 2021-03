Scuola, Figliuolo: “Possibili test periodici per i ragazzi e i docenti” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il commissario Figliuolo sulla Scuola: “Possibili test periodici per i ragazzi e i docenti per monitorare l’andamento dei contagi”. ROMA – Il commissario Figliuolo pensa a test periodici per i ragazzi e i docenti per monitorare l’andamento dei contagi nella Scuola. Sembra essere questa, come riportato dall’Ansa, l’ipotesi sul tavolo del generale per consentire il ritorno in classe di sicurezza. Una strategia che potrebbe consentire alle classi di non chiudere più. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto anche con il ministro Bianchi per valutare meglio questa Possibilità e, soprattutto, capire quale personale per mettere in campo per consentire ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Il commissariosulla: “per ie iper monitorare l’andamento dei contagi”. ROMA – Il commissariopensa aper ie iper monitorare l’andamento dei contagi nella. Sembra essere questa, come riportato dall’Ansa, l’ipotesi sul tavolo del generale per consentire il ritorno in classe di sicurezza. Una strategia che potrebbe consentire alle classi di non chiudere più. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto anche con il ministro Bianchi per valutare meglio questatà e, soprattutto, capire quale personale per mettere in campo per consentire ...

Advertising

news_mondo_h24 : Scuola, Figliuolo: “Possibili test periodici per i ragazzi e i docenti” - GHERARDIMAURO1 : Figliuolo, verso test a scuola Il Lazio spera nell'arancione - robreg1 : RT @ultimenotizie: Il ministro dell'Istruzione Bianchi ha chiesto al commissario per la lotta al Covid Figliuolo, la possibilità di riaprir… - NicolasssNicola : RT @ultimenotizie: Il ministro dell'Istruzione Bianchi ha chiesto al commissario per la lotta al Covid Figliuolo, la possibilità di riaprir… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Il ministro dell'Istruzione Bianchi ha chiesto al commissario per la lotta al Covid Figliuolo, la possibilità di riaprir… -