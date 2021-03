Renzi nega il conflitto di interessi ma continua a incassare soldi (Di giovedì 25 marzo 2021) Oltre a rivendicare senza vergogna il suo rapporto amicale con il principe Bin Salman, Matteo Renzi nega il conflitto di interessi affermando di non aver intascato 80mila dollari per la conferenza. L’ennesima furberia del leader di Italia Viva. Quei soldi, in effetti, non provengono dalla conferenza ma sono il compenso di Renzi in quanto membro della fondazione saudita Future Investment Initiative. Ed è normale che un senatore italiano prenda soldi per le sue attività extraparlamentari dando, tra l’altro, del ‘my friend’ a un uomo accusato di essere il mandante dell’uccisione di Jamal Khashoggi? Siamo di fronte a un caso abnorme di conflitto di interessi. Per questo chiediamo che si dimetta da senatore o, quanto meno, dal board ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 25 marzo 2021) Oltre a rivendicare senza vergogna il suo rapporto amicale con il principe Bin Salman, Matteoildiaffermando di non aver intascato 80mila dollari per la conferenza. L’ennesima furberia del leader di Italia Viva. Quei, in effetti, non provengono dalla conferenza ma sono il compenso diin quanto membro della fondazione saudita Future Investment Initiative. Ed è normale che un senatore italiano prendaper le sue attività extraparlamentari dando, tra l’altro, del ‘my friend’ a un uomo accusato di essere il mandante dell’uccisione di Jamal Khashoggi? Siamo di fronte a un caso abnorme didi. Per questo chiediamo che si dimetta da senatore o, quanto meno, dal board ...

carlogubi : Quando pensi che Renzi abbia toccato il fondo delle cose ignobili, scopri che al suo peggio non c'è mai fine. Per l… - MediasetTgcom24 : Renzi in Arabia, M5s: 'Nega il conflitto d'interessi ma prende soldi' | Fratoianni: 'Sfacciato nei suoi rapporti' |… - ClaudioZavatti1 : RT @Ste_Mazzu: Nel frattempo, in Arabia Saudita, per la vergogna Bin Salman nega l'amicizia con Renzi: 'Un semplice collaboratore' - protoromantica : RT @MediasetTgcom24: Renzi in Arabia, M5s: 'Nega il conflitto d'interessi ma prende soldi' | Fratoianni: 'Sfacciato nei suoi rapporti' | Ci… - m5stel : Renzi nega il conflitto di interessi ma continua a incassare soldi -

