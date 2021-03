Preparatevi a chiamarmi nonna Mara

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 25 marzo 2021)Venier: «Tenetevi Sanremo ma giù le mani da Domenica In» Il Messaggero, pagina 24, di Ilaria Ravarino. L’ira. L’invidia. Ma anche la prudenza, la giustizia e la temperanza. Sabato seraVenier sarà tra gli ospiti invitati nella seconda puntata di Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco, la serie di Discovery Italia in onda sul Nove, in cui Papa Francesco e don Marco Pozza dialogano sui sette vizi capitali e sulle sette virtù teologali. Una conversazione punteggiata dalle testimonianze di persone comuni e personaggi dello spettacolo (insieme a Venier anche Carlo Verdone e J-Ax), e seguita da una speciale udienza con Papa Francesco avvenuta lo scorso 8 marzo: «Sono abituata a parlare in tv a milioni di persone – ha detto Venier -, ma davanti a lui ero emozionata come mai in vita mia». Cosa le ha detto?«Gli ho detto: mi chiamo ...