Napoli, Petagna torna parzialmente in gruppo (Di giovedì 25 marzo 2021) Napoli - Andrea Petagna è tornato ad allenarsi, tornando a tratti in gruppo oggi a Castel Volturno: l'attaccante sarà quindi a disposizione di Rino Gattuso per la ripresa del campionato fissato il 3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Petagna Napoli, Petagna torna parzialmente in gruppo NAPOLI - Andrea Petagna è tornato ad allenarsi, tornando a tratti in gruppo oggi a Castel Volturno: l'attaccante sarà quindi a disposizione di Rino Gattuso per la ripresa del campionato fissato il 3 ...

Bakayoko, il Chelsea chiede 18 milioni al Napoli per il riscatto del giocatore

Napoli, Petagna torna parzialmente in gruppo Corriere dello Sport.it Napoli: Petagna torna parzialmente in gruppo Andrea Petagna è tornato ad allenarsi, tornando a tratti in gruppo oggi a Castel Volturno: l'attaccante sarà quindi a disposizione di Rino Gattuso per la ripresa del campionato fissato il 3 aprile con ...

Calcio; Napoli; Petagna torna parzialmente in gruppo (ANSA) – NAPOLI, 25 MAR – Andrea Petagna è tornato ad allenarsi, tornando a tratti in gruppo oggi a Castel Volturno: l’attaccante sarà quindi a disposizione di Rino Gattuso per la ripresa del campiona ...

Andrea Petagna è tornato ad allenarsi, tornando a tratti in gruppo oggi a Castel Volturno: l'attaccante sarà quindi a disposizione di Rino Gattuso per la ripresa del campionato fissato il 3 aprile