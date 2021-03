Milan, Tomori ha convinto: sì al riscatto (Di giovedì 25 marzo 2021) MilanO - Quando il Milan presenta Fikayo Tomori , nell'ultimo mercato di gennaio, è lo scetticismo a farla da padrone. Già la formula del trasferimento non lascia ben sperare: prestito gratuito di 6 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 marzo 2021)O - Quando ilpresenta Fikayo, nell'ultimo mercato di gennaio, è lo scetticismo a farla da padrone. Già la formula del trasferimento non lascia ben sperare: prestito gratuito di 6 ...

Advertising

Gazzetta_it : #Tomori si è preso il #Milan. 15 milioni già in cassa, a 28 il riscatto - AntoVitiello : Il #Milan ha intenzione di riscattare #Tomori. Trattativa nel vivo tra qualche settimana ma c'è grandissima soddisf… - AntoVitiello : Vittoria di vitale importanza del #Milan a #Firenze, che in trasferta si conferma inarrestabile. Quindici gol in 15… - sportli26181512 : Tomori e non solo. Diaz, Dalot e Meite, tre 'riscatti' ancora da valutare: la situazione: Nei prossimi mesi (o sett… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @fikayotomori_, sì al riscatto da 28 milioni | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -