Mattia Fogarin esce di casa e sparisce nel nulla | il giallo del 21enne scomparso dopo una crisi sentimentale

(Di giovedì 25 marzo 2021) Sgomento a Terranegra, nel padovano, per una comunità: un giovane di 21 anni,, ènelda 4 giorni. La famiglia lo ha visto uscire diin stato emotivo instabile, ed ora sono preoccupati all’idea che il ragazzo possa aver deciso di farla finita.: 21 anni, disoccupato e con una relazione tormentatanel, ed i suoi genitori sono devastati dall’angoscia. Il giovane, 4 giorni fa, si sarebbe allontanato dain uno stato di tristezza e malinconia, e non avrebbe fatto più ritorno. La sua vita al momento, da quanto raccontano famigliari e amici, non viaggerebbe su binari sicuri: trovatosi disoccupato da ...

Activnews24 : ?? Emergenza #Chilhavisto Mattia Fogarin è scomparso il 22 marzo da Padova @chilhavistorai3 - DavideRonca : Secondo me il caso di Mattia Fogarin è il più interessante ed è stato trattato per 2 minuti. ?? #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Fogarin

Corriere della Sera

... cos come gli agenti, sono in costante contatto con i: Da quanto ci dicono stanno ... La giovane ha detto cheinsisteva per vedersi, per mettersi insieme, ma lei avrebbe detto pi volte di ...Del padovano non si hanno notizia dalla notte tra domenica e lunedì: i cani molecolari hanno cercato lungo l'argine del fiume. I familiari hanno lanciato un appello su ...Intanto sono state diramate le foto del giovane a tutte le questure d’Italia, per ampliare il raggio delle ricerche e non trascurare la pur minima possibilità. I carabinieri, che hanno raccolto la den ...L'ALLARMEPADOVA Ormai sono trascorsi tre giorni dalla scomparsa del 21enne Mattia Fogarin. Le ricerche del ragazzo, da parte di polizia e carabinieri, al momento hanno dato esito negativo. Il giovane.