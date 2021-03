La truffa per superare gli esami all'università di Genova (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Si chiama '110 e frode' l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Genova che ha portato alla denuncia di 22 studenti universitari. Secondo quanto appurato dagli investigatori il gruppo avrebbe superato gli esami grazie all'aiuto di un professore esterno della facoltà di Economia aziendale dell'università genovese che, secondo le indagini, inviava le risposte su WhatsApp durante le prove scritte. Nel mirino, anche tesi presumibilmente completamente scritte dal docente e poi discusse dagli universitari. Il tutto dietro pagamento. La segnalazione dell'ateneo L'indagine è nata su input della stessa università, che ha segnalato una sospetta compravendita dei testi per la prova scritta dell'esame di ragioneria generale, previsto per il secondo anno del corso di laurea in economia aziendale. Gli accertamenti ... Leggi su agi (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Si chiama '110 e frode' l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza diche ha portato alla denuncia di 22 studenti universitari. Secondo quanto appurato dagli investigatori il gruppo avrebbe superato gligrazie all'aiuto di un professore esterno della facoltà di Economia aziendale dell'genovese che, secondo le indagini, inviava le risposte su WhatsApp durante le prove scritte. Nel mirino, anche tesi presumibilmente completamente scritte dal docente e poi discusse dagli universitari. Il tutto dietro pagamento. La segnalazione dell'ateneo L'indagine è nata su input della stessa, che ha segnalato una sospetta compravendita dei testi per la prova scritta dell'esame di ragioneria generale, previsto per il secondo anno del corso di laurea in economia aziendale. Gli accertamenti ...

