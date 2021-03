La scomoda lezione di Muti

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 25 marzo 2021) Luigi Mascheroni I veri maestri, alla fine, sono quelli che parlano quando serve, consegnandoci insegnamenti assennati, senza retorica, senza curarsi degli applausi, senza preoccuparsi di cosa sia utile e a chi I veri maestri, alla fine, sono quelli che parlano quando serve, consegnandoci insegnamenti assennati, senza retorica, senza curarsi degli applausi, senza preoccuparsi di cosa sia utile e a chi. Come Riccardo. Ieri il Maestro è salito su un podio online, intervenendo in videoconferenza al convegno dedicato al rilancio del Sud e organizzato a Palermo dal ministro Mara Carfagna. Ogni parola, una sentenza.ha ricordato il mondo del teatro e della musica, vanto dell'Italia, «che ora piangono per tante ragioni»: eccellenze, soprattutto al Sud, che sono in crisi, dimenticate, «perché c'è poca attenzione per la cultura». Uomo ...