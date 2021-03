Israele | 4° voto in 2 anni | ennesimo nulla di fatto Ora lo spettro di nuove elezioni

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ultimato lo spoglio, si profila stallo politico. La vittoria del partito del premier uscente Netanyhau non garantisce una maggioranza. Opposizione senza numeri per governare, possibile ritorno alle ...

Advertising

mpAltreNotizie : Nel voto anticipato di martedì, il #Likud è ancora il primo partito, ma la strada per il governo resta incerta...… - frammentivocali : Israele - Palestina : testimonianze in attesa: Umberto De Giovannangeli Israele post voto, ... - G_B0TTAZZI : RT @globalistIT: Viaggio di israele del dopo-voto - globalistIT : Viaggio di israele del dopo-voto - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Elezioni Israele: nessuna maggioranza certa. Netanyahu minaccia un altro voto: il quinto da @michelegiorgio2, @ilmanif… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele voto

Ultimato lo spoglio, si profila stallo politico. La vittoria del partito del premier uscente Netanyhau non garantisce una maggioranza. Opposizione senza numeri per governare, possibile ritorno alle ...... ilarabo e i parlamentari arabi. Il suo rebranding come 'Abu Yair' è una mossa cinica che ... Abbas dovrebbe anche ricordare che Netanyahu ha impedito adi approvare un bilancio nazionale e ...Si addensano sul mare ombre di guerra tra Iran e Israele. Il cargo Lori - battente bandiera liberiana ma di proprietà israeliana - è stato colpito da un missile attribuito all'Iran mentre si trovava i ...Ma Teheran smentisce: «Come prevedibile - ha scritto l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran - i media sionisti hanno affermato, senza fornire alcuna prova, che la nave, diretta in India dalla Tanzania, ...